四川仁寿一教师被砖击头部住进ICU仍未苏醒 涉事学生被刑拘

中国四川省眉山市仁寿县一初中学生涉嫌在教室持砖头击打老师头部致其重伤住进重症监护室（ICU），当地警方通报，涉事学生已经被刑事拘留。

据四川省眉山市仁寿县公安局官方微博“仁寿公安”25日晚发布的通告，仁寿县公安局24日13时20分接报警，在仁寿县某中学内一学生将老师打伤。经查，当日中午，仁寿县某中学学生颜某(男，15岁)因对老师日常管理不满，在教室内用砖头将老师黄某头部打伤。

目前，黄某正在接受治疗，颜某已被公安机关依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

25日早些时候，澎湃新闻报道，一段疑似该事件的视频在网上传播，视频时长一分47秒，发生在10月24日12时21分左右。一名男性老师从后门进入教室，准备将手中的雨伞撑开放在地上，另有一名男生紧随其后，男生双手紧握疑似砖头物件，从背后击打男性老师头部九次，致该名老师倒地不起。

随后，其他学生受到惊吓，略作迟疑后围拢过去，准备扶起老师，但被打老师已无法坐立，侧倒在教室后方学习园地靠墙处，墙壁上有血迹擦痕。之后，打人学生还想冲上来继续对该男性老师施暴，被其他学生拦住拉开。随后有学生拨打了急救电话。监控中，学生身着校服有“城北实验”字样。

仁寿县运长医院一名值班护士介绍，城北实验初中被学生打伤老师正在该院重症监护室（ ICU）接受治疗，“伤得很严重”，目前仍未苏醒，医生和家属已多次“交流病情”。

仁寿县公安局后证实，“（当地）确实发生了这件事。”