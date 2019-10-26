大陆抽砂船澎湖盗采海砂 两船28人被查获

台湾海洋委员会海巡署舰队分署会同澎湖县府，23日清晨在台湾浅堆查获“丰溢9969”、“长兴36 ”两艘中国大陆籍运砂船，台湾海巡派员登船查缉，带回两船连同28名船员。

据《联合报》报道，海巡署舰队分署长谢庆钦介绍，“丰溢9969”抽砂船4226吨，共9名工作人员被查扣。“长兴36”运砂船2万7711吨，已载运1万5000吨海砂。

台湾海巡署介绍，该案将报请澎湖地检署、经济部及澎湖县府追究其刑事及行政责任，并依台湾的“专属经济海域及大陆礁层法”、“土石采取法”究办。

澎湖县长赖峰伟说，这次到台湾浅堆扣押抽砂船、运砂船是台湾首例。完成采证及法律程序后，县府研议将裁处最高500万元（新台币，下同，22.29万新币）罚款，以达吓阻作用，并建立常态化处理非法海上抽砂机制。

赖峰伟曾针对陆船违法抽砂问题，赴中国大陆福建泉州与执法单位座谈，建立互相通报违规船籍、共组查缉平台机制。

“台湾浅堆”位于澎湖七美屿西南方30海里外，距马公约80海里，是澎湖小管、土魠鱼主要产卵场及栖息地。近年大陆船集体至“台湾浅堆”海域违法抽砂，破坏小管、土魠鱼栖息地。

过去台湾海巡署以驱离为主，但大陆抽砂船去而复返，伺机盗采，部分抽砂船甚至遮蔽、涂抹船名规避搜证。