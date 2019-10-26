北京副市长：北京营商环境超东京 已成中国标杆

“2019全球财富管理论坛”于10月26日至27日在北京举行。中国北京市委常委、副市长殷勇出席并演讲。

据新浪财经报道，殷勇在演讲中提到了世界银行24日最新发布的《2020年营商环境报告》。他称，北京和上海代表中国参加了此次评估，如果把北京的得分单独排名，将相当于全球第28位，而中国整体是第31位。

他说道，“排在我们后头的是日本，日本只有1个城市参加这个评估，是东京，所以从这个意义上来说基于世界银行每年度的营商环境评估，北京已经超越了东京的整体水平。应该说北京的营商环境为全国营商环境的全球排名大幅提升做出了重要的贡献，北京已经成为中国营商环境改善的标杆。”

殷勇介绍，在已有的政策基础上，今年北京又推出了营商环境行动新的规划，其中有两点举措。

一是持续优化营商环境。北京12345市民服务热线，将开通解决服务企业诉求的功能。

此外，北京还建立了针对重点企业客户化需求的服务机制，指定服务管家，提供针对性的解决方案。

他介绍，“服务管家的功能，第一了解企业的诉求，第二跟政府部门沟通，第三形成解决企业诉求的政府服务的服务包，第四督促政府部门履行服务包的政策承诺，第五向企业做反馈，不断的循环。”

世界银行10月24日发布《2020年营商环境报告》，中国的营商环境世界排名由去年的第46名上升至第31名，比去年提升了15位，首次进入全球前40名。