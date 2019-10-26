山东亿元“魔术道具”假币案检方撤诉

中国山东临沂亿元“魔术道具”假币案有新进展。

据《新京报》报道，临沂的崔善村夫妇今日（26日）收到临沂市兰山区人民法院刑事裁定书，裁定书准许兰山区检察院撤回起诉。

崔善村的辩护律师徐昕和杨艳萍的辩护律师郑晓静均认为两人无罪。徐昕表示，本案印有“魔术道具”字样的货币，与真币差异巨大，容易辨别，不具有危害国家货币管理制度的可能。

兰山区法院认为，公诉机关撤回起诉符合法律规定，准许撤回起诉，落款时间为2019年12月25日。

《新京报》此前报道，山东临沂32岁的崔善村和妻子杨艳萍共同经营“沂蒙印刷”厂，平时承揽名片、宣传彩页等印刷业务。2015年下半年，合作过印刷名片的老客户林建国找到他，要求印一些魔术道具货币，包括“人民币”、“美元”，人民币背面印有“魔术道具”字样。

起初，崔善村也曾有过疑惑，对方表示会明确印上魔术道具几个字，并销往剧场和马戏团。

崔善村应李建国要求在2016年7月份向客户发货时，因包装破损被警方发现，随后，临沂市公安局兰山区分局对崔善村夫妇进行刑事拘留。

起诉书显示，警方从崔善村处查获面值百元人民币9069.86万元（人民币，下同，1749.87万新币）、面值五十元人民币14.45万元、面值百元美元501.33万美元。

崔善村及妻子和厂里的五名工人在2016年9月30日，被警方以伪造货币罪刑事拘留。一个多月后，他们被取保候审。

五名工人2018年12月29日收到了不予起诉决定书。2019年1月17日，崔善村、杨艳萍被山东省临沂市兰山区人民检察院以伪造货币罪提起公诉。

新京报记者发现，这些经客户要求印制的纸币在淘宝网上销售。其中一位客户李冲称，他看到有淘宝同行售卖魔术道具人民币才找人印刷的，一百张售价十余元钱。

据了解，在淘宝网上购买魔术道具的主要是微商，用以拍照和炫耀资金实力。也有酒吧做活动购买美元。