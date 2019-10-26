巴西总统首度访华签多项合作文件 赠习近平球衣

中国国家主席习近平10月25日在北京人民大会堂同巴西总统博索纳罗会谈。

据新华社报道，习近平欢迎博索纳罗首次访华。习近平表示，中国愿进口更多符合中国市场需求的巴西优质产品和高附加值产品，拓展两国农业、能源、矿业、航天、基础设施建设等方面合作。

习近平称，要打造合作新高地。把科技创新和数字经济打造为中巴合作新增长点。要促进民心相通。全面加强人文等领域合作，推动巴西足球、中国传统医药等各自特色领域交流，支持两国地方交往。

习近平还表示，要加强战略协作。双方要一道捍卫多边主义，反对保护主义，促进世界经济平衡、包容、可持续发展。

博索纳罗称，中国已成为巴西最大贸易伙伴。他的访问有力证明巴中关系的友好紧密，愿同习近平共同努力，深化巴中全面战略伙伴关系。

他表示，希望双方扩大贸易和投资，深化科学技术、航天、体育等重要领域合作，巴西将打开市场，欢迎中国企业积极参与巴西基础设施和油气领域投资合作，欢迎更多中国游客赴巴旅游并给予免签待遇。

另据香港01报道，会谈后，博尔索纳罗与习近平共同见证多项双边合作文件的签署，博尔索纳罗更赠送一件巴西法林明高体育会的球衣予习近平。

法林明高体育会在巴西十分有名，球迷数量全国最多，在国际足协中亦是排名第九位的劲旅。