李纪恒出任中国民政部部长

李纪恒获任中国民政部部长。

据《人民日报》报道，十三届中国全国人大常委会第14次会议26日下午经表决，决定任命李纪恒为民政部部长。

此前，新华社25日报道，中共中央决定：李纪恒不再担任内蒙古自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用。陈润儿任宁夏回族自治区党委委员、常委、书记。石泰峰任内蒙古自治区党委委员、常委、书记，不再担任宁夏回族自治区党委书记、常委、委员职务。

李纪恒出生于1957年1月，广西贵港人，1976年考入广西大学中文系文学创作专业，毕业后回家乡工作，曾在贵县、平南县、桂平县任职。1991年，李纪恒任河池地委副书记、行署副专员，后任行署专员、地委书记。期间他还在中央党校一年制中青年干部培训班学习。1996年7月，结束中央党校的学习后，李纪恒任玉林地（市）委书记，次年跻身广西壮族自治区党委常委。

李纪恒2001年任南宁市委书记，并在次年当选十六届中央候补委员。他在2003年改任广西壮族自治区党委副书记，并继续主政南宁至2005年。

李纪恒2006年7月首次离开工作了26年的广西，跨省任云南省委副书记。

他2011年任云南省代省长、后任省长，2014年任云南省委书记，2016年调任内蒙古自治区党委书记。