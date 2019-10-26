中国央行新规：禁止在祭祀等物品上使用人民币图样

为进一步规范人民币图样使用行为，维护人民币信誉和流通秩序，中国人民银行10月25日制定发布了《人民币图样使用管理办法》，自2019年11月15日起施行。

据中国人民银行官网26日发布的消息，《人民币图样使用管理办法》将人民币图样使用申请的审批权限下放至人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，深圳市中心支行，取消初审环节，提高审批效率。

贵金属纪念币图样也被纳入管理。该条例提出，禁止使用人民币图样、可不经许可使用人民币图样的情形，细化人民币图样的使用规则；明确检查权和处罚权，进一步加强事中事后管理。

据澎湃新闻报道，今年3月中国央行已经发布《人民币图样使用管理办法》修订稿，并向社会公开征求意见。

这份条例明确，禁止在祭祀用品、生活易耗品、票券等物品上使用人民币图样。

央行此前在征求意见时表示，近年来，社会上出现了很多不正当使用人民币图样、损害人民币形象的行为。为此，新办法增加了禁止行为条款，禁止在祭祀用品、生活易耗品、票券等物品上使用人民币图样。

央行称，根据近年来的工作实践，公众使用的人民币图样已不限于人民币的完整图案或主景图案，不规范使用人民币图样，尤其是贵金属纪念币图样的行为逐渐增多，部分使用场景或载体极大损害了人民币形象。新办法对人民币图样内容范围和使用范围重新进行了界定。

人民币图样的范围由“完整图案和主景图案”扩大为“完整图案和局部图案”，删除了“贵金属纪念币除外”的规定，将贵金属纪念币也包含在内。