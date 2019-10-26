夏季低迷过后 香港IPO超纳斯达克排全球第一

香港在全球首次公开募股市场正在卷土重来。

据彭博社报道，尽管抗议活动不断加剧，从贸易到旅游损害了香港经济，但自9月以来，香港在全球首次公开募股市场（IPO）中处于领先地位。

根据彭博汇编的数据，自9月1日以来，在香港交易所首次股票发行的总金额为79亿美元（107.69亿新币），超过纳斯达克（Nasdaq）的70亿美元和纽约证券交易所的30亿美元。

百威英博（Anheuser-Busch InBev）亚洲子公司的58亿美元IPO以及另一笔超过10亿美元的交易，成就了香港亚洲金融中心的领导地位。

摩根士丹利亚太股权资本市场联席负责人阿巴吉安（Alex Abagian）说，“今年市场波动大且充满挑战，但我们现在正处于香港IPO的一个良好窗口”，“我们正看到大量优质资本布局优质资产，主要是各领域处于市场领先地位的公司。”

由于银行家和投资者休假，夏季通常是香港首次股票发行比较安静的时间点，而亲民主抗议活动的升级以及中美之间的贸易战进一步削弱了公司今年的热情。

7月至8月香港IPO募集资金总额大降至15亿美元，而去年同期因中国铁塔公司和小米公司上市有116亿美元，是有史以来最繁忙的夏天。

在香港的散户投资者中，复苏的势头也很明显。一些小型股IPO出现了大量超额认购并在上市初出现了疯狂的交易。亚盛医药股票认购倍数约为752倍，而软件开发商360鲁大师控股的股票在交易首日10月10日翻了三倍多。

香港交易所今年的首次公开售股数量仍可能排在第三甚至第四位，落后于纽约和上海的交易所。彭博汇编的数据显示，2019年迄今为止，该市的IPO同比下降43％，至186亿美元。

摩根士丹利的Abagian认为，该地仍可能在年尾集中出现一波，使银行家忙碌。

他说：“随着近期趋于活跃，我们对今年余下的时间仍然保持适度乐观，预计未来五到六周在IPO和大宗交易方面将会忙碌。”