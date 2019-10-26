空缺一年多 中国华能集团总经理到任

中国华能集团官网发布消息，中共中央委员会组织部负责同志在24日下午，中国华能集团领导班子（扩大）会议上，宣布了中央关于该公司总经理任职的决定：邓建玲任公司董事、总经理、党组副书记。

《新京报》旗下微信公众号“ 政事儿 ”发文称，原任中国华能集团总经理、党组副书记、董事黄永达2018年7月到龄退休后，这一职务一直空缺。

据公开简历，邓建玲生于1965年2月，长期在电力系统任职，曾任中国华电集团公司总工程师兼任华电燃料有限公司总经理、党组书记、华电煤业集团有限公司总经理、党组书记。

邓建玲此后任中国华电集团公司副总经理、党组成员，后任公司党组副书记、副总经理。

官网介绍，中国华能集团是经中国国务院批准成立的国有重要骨干企业。公司拥有51家二级单位、460余家三级企业，六家上市公司，分别为华能国际、内蒙华电、新能泰山、华能水电、华能新能源、长城证券，员工13.6万人。

中国华能集团主营业务为：电源开发、投资、建设、经营和管理，电力（热力）生产和销售，金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售，实业投资经营及管理。

到2018年底，该公司全资及控股电厂装机17657万千瓦，煤炭产能7760万吨/年。资产总额和金融管理资产规模均超过一万亿元（人民币，0.19万亿新币），主要生产经营指标保持行业领先。在中国国内发电企业中率先进入世界500强。