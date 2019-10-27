香港昨再爆发示威 上千人参加集会

香港昨天（26日）再度出现示威，上千人在中环参加集会，谴责警方滥权。新界元朗区也出现示威者占据车道，气氛一度变得紧张，迫使防暴警员使用多枚催泪弹，尝试驱散示威者。

综合香港01和《星岛日报》报道，香港医护界当晚在中环遮打花园举办集会，以“医民同行，拒绝沦陷”为主题，参与者坐满遮打花园。主办方声称，超过1万人参与医护集会，而警方则说参与人数在最高峰有2300个。

这场集会从傍晚6时举行至晚上9时，目的是要谴责警方滥权，以及阻碍义务救援人员于示威现场为任何人士进行人道急救服务等行为，并获得警方发出不反对通知书。

活动发起人、香港专职医疗人员及护士协会干事刘凯文说，在过去几个月的示威活动中，警方多次践踏伤患需要，包括派男警员进入产房看守被捕孕妇，显示警方未尊重病人及医护界。

在集会期间，数名防暴警察一度在遮打花园对面的长江集团中心天桥戒备，也有警员用电筒照向遮打花园，引起在场人士不满，并以镭射灯照射警员。另有参与者怒斥警员，并唱嘲讽警察的歌曲。

另一方面，有网民当晚也发起“光复元朗”行动，呼吁在晚上8时起全民口罩静坐，塞爆大马路，起初有零星示威者在行人路上叫口号，一批防暴警掩至大棠路驱散及截查口罩青年，引起现场人士不满及包围，警方一度举蓝旗。

防暴警员之后离开，不过仍有示威者聚集。不料，有示威者破坏交通灯与设路障。警方进行驱散行动时，有人向其掟玻璃樽。防暴警员举黑旗，并截查多名在场人士。

防暴警员在大约晚上11时再举黑旗，然后收队离开。现场在午夜后气氛又变得紧张，防暴警再到场发射多枚催泪弹。示威者在凌晨1时30分大致散去，防暴警员再度收队。