中国两将军严重违纪被令辞去全国人大代表职务

中国全国人民代表大会常务委员会昨天（26日）通过了关于个别代表的代表资格报告，内容提及人民解放军战略支援部队原副司令员兼参谋长饶开勋，以及西部战区陆军原副司令员徐向华两名将军因严重违纪，被责令辞去第十三届全国人民代表大会代表职务。

据中国人大网发布的消息，饶开勋和徐向华原本是由解放军选出的第十三届全国人民代表大会代表。

战略支援部队选举委员会今年7月31日召开会议，决定接受饶开勋辞职，而陆军选举委员会则在今年8月26日召开会议，决定接受徐向华辞职。两人的代表资格依也照相关规定终止。

另据“长安街知事”微信公众号报道，饶开勋生于1964年4月，四川越西人，毕业于国防大学军事指挥专业，研究生学历，曾长期在原成都军区服役，担任过原成都军区第13集团军参谋长、第14集团军军长等职，2010年晋升为少将，2013年调任原总参作战部部长、国家人防办主任。

中国军改2015年启动后，饶开勋担任新成立的战略支援部队副司令员，并于2017年晋升中将军衔。

徐向华生于1965年5月，江苏海安人，曾任原第65集团军参谋长，2014年12月晋升少将，2017年出任新调整组建的第74集团军军长，后转任西部战区陆军副司令员。