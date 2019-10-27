财政司长：不排除香港全年经济呈负增长可能性

香港财政司司长陈茂波今天（27日）说，继第二季后，香港第三季持续呈按季负增长，意味着经济已步入技术性衰退，而且负增长的幅度显著扩大，目前情况还未见起色，看来要达到全年经济增长在0至1%的预测，存在极大难度，不能排除全年经济呈负增长的可能性。

陈茂波在网志上写到，港府将于本周四公布第三季经济增长的预先估计数字。

陈茂波也说，香港经济所受到的打击是全方位的，在出口方面，前几天公布的外贸数据显示，9月份商品出口货值按年跌7.3%，第三季合计跌6.4%，较第二季跌幅扩大了近两个百分点。若按货量计算，第三季的跌幅料超过7%，是近十年来最大的单季跌幅。

旅游业方面，陈茂波指出，访港旅客人次7月份的跌幅是单位数，在8月和9月跌势转急，合计跌幅扩大至37%，10月至今情况更恶劣，上半月跌幅扩大至近五成。酒店房间平均入住率在8月份，按年大跌28个百分点，降至66%。9月至10月即使未有正式数字，但业内表示受到的打击是2003年沙士时期以来最严重的，部分受示威活动影响严重地区的酒店，入住率更低得惊人。

陈茂波认为，香港社会和经济都需要喘息疗伤、需要重新上路的机会，并称港府推出的支援措施只能稍为减轻相关业界和市民的压力，要真正治本，始终需要社会各界齐心合力制止暴力、制止对交通基建和针对特定目标商铺、银行和机构的破坏、制止对持不同意见人士的袭击、拒绝揽炒（玉石俱焚）的执念，让社会尽快恢复秩序。