任正非：若特朗普来华为参观我会拥抱他

华为旗下心声社区官网前天（25日）发布该公司创始人、CEO任正非接受北欧媒体的采访纪要。在这次于10月15日在深圳进行的采访中，任正非再次回应了外界关注的热点话题：特朗普、实体清单、5G等。针对如果特朗普要想参观华为的假设，任正非坦言：“可以给他看，我会拥抱他的。”

据澎湃新闻报道，关于特朗普，任正非重申了他的观点：他认为特朗普的减税政策很好，全世界都应该向美国总统学习，把税降下来，让企业有更多钱来发展。但任正非这次提到，特朗普一边减税，一边拿棒子打世界各个国家，吓得每个国家都不敢去投资。美国减税的目的是为了吸引外来投资，谁都不敢去投资，减掉的税谁来缴？没人来缴，美国就会陷入财务困难。

至于被问及“做梦的时候会不会希望特朗普连任失败”，任正非的回答是：“首先，我从来没有梦到过特朗普，因为我并不怎么想念他；第二，他竞选失败与成功，与我们都没有太大关系。下一任总统上来也不会撤销实体清单，美国不会有人站出来为华为说话的。所以，我们已经有心理准备，实体清单会长期存在，我们必须要习惯这种生活。”

对于另一个假设性问题：如果特朗普说“我想亲眼去华为去看一看”、“我想见一下任正非”，您会给他看什么？任正非给出的答案是：“可以给他看，我会拥抱他的。就像你们记者一样，参观我们展厅时，允许你们摄像、拍照。美联社参观时，连电路板都允许他们拍摄回去，没有关系。如果想看我办公室，更欢迎他去看一看，但是没有他的办公室漂亮。”

虽然对美国的“实体清单”已不抱幻想，但任正非依然认为，美国电信公司之所以消亡，不是华为崛起之过，而是它们自己走错了路。

任正非还表示，经历过去半年到一年的波折，华为的奋斗精神加强了，“我们已经从惰怠开始逐渐走向坚强了”，同时指出华为未来的收入主要来自中国和欧洲。

对于5G之后的新热点，任正非认为，应该是人工智能会得到规模化使用。他指出，人工智能有几个基础条件：第一，要有超级计算系统；第二，要有超大容量的数字存储系统；第三，这两个系统要有超速联接。当这些条件具备以后，人工智能就具备了希望。