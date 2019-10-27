人民日报发文：法院批准禁止骚扰港警彰显法治精神

中国官媒《人民日报》今早（27日）发文称，香港高等法院批准临时禁制令，禁止恶意起底（公开）香港警员及家人的个人资料，以及禁止恐吓、骚扰、威胁警察和家人，彰显法治精神和社会公义，维护警员合法权利。

这篇名为《理直气壮维护港警合法权利》提到，有反对派认为，临时禁制令会成为打压新闻自由的工具，妨碍新闻采访、影响市民监督警员的行为。文章认为，如果这不是无知，那就是别有用心，试图假新闻自由、公众知情权之名来干预司法。

文章也以《苹果日报》为例子称，该报上个月同样取得临时禁制令，禁止任何人披露及发布有关该报员工的个人资料，而反对派没有跳出来说禁制令妨碍公众言论自由和监督权，可见反对派关心的根本不是公众的知情和监督权，而是担心失去了攻击警察的网络通道。

文章接着说到，一些反对派和激进势力，把暴力引入网络，不断攻击警察及其家人，试图用恐惧瓦解警队守护香港的意志，甚至假借言论自由之名美化暴力，这不仅是对自由的最大侮辱，也是在严重侵犯警员个人合法权利，更是在挑战社会秩序和安全的底线。

此外，文章提到，对于暴力持不同观点的市民、正常履职的议员、兢兢业业的教师，只要不合激进份子的心意，轻则收到威胁短信、骚扰电话，重则个人隐私被公开，工作场所、相关店铺乃至父母墓地都被涂污、破坏，对于这样的暴行，是可忍，孰不可忍。

文章也呼吁各界应该理直气壮地抵制暴力、挺警护警，保护、尊重他们的家人。