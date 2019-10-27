万能解锁APP害共享单车公司损失3亿人民币 公安扣留14人

中国上海公安机关8月破获了一起能解锁共享单车的万能App（应用程序）案，犯罪嫌疑人发明的App软件能解锁所有的共享单车，自行车是别人的，运营管理也是别人的，但钱却能落入了犯罪嫌疑人的口袋，14人被捕。

据中国经济网今天（27日）引述央视财经报道，当地警方介绍，他们8月接到哈罗等共享单车公司报案称，某公司推出的一款名叫“全能车”的App软件，影响了很多共享单车企业的正常服务，造成共享单车公司人民币损失约3亿元（5800万新元）。

上海闵行区公安分局网安支队民警张弘说，这家公司说是共享单车的公司，但是他公司旗下，是没有任何一辆，自己购买的共享单车，供老百姓使用的。

经查，这款所谓的共享单车软件，实际为侵入共享单车服务器的黑客软件。操控该软件的犯罪团伙，以低于某共享单车包月服务费的方法吸引用户，进行非法牟利。

张弘指出，将这些共享单车的数据包，进行截取并且破解，再将这些单车原本的会员信息，更改添加在里面，等于是伪装成这些共享单车真正的月卡或者年卡的会员，再将这些数据包，发送给共享单车的服务器，等于是骗过了服务器的检测，导致开锁的结果。

公安专案组本月28日赶赴广东省深圳市，抓获犯罪嫌疑人李某、张某、胡某等14名犯罪嫌疑人员，现场查获68台服务器。三名犯罪嫌疑人目前被依法批准逮捕，11名犯罪嫌疑人被依法采取强制措施。