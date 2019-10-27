英国货柜车藏尸案：柜内尸叠尸 布满血手印

（早报讯）英国埃塞克斯郡冷冻货柜车藏尸案一共造成39人死亡，惨案引起国际关注。有消息指，救援人员发现涉事货柜车时，惨不忍睹的画面随即映入眼帘。冻柜内布满血手印，证明遇难者生前疑曾尽最后一口气求救。最终，他们相继死去，大量尸体堆叠在一起。

据当地媒体引述知情人士报道，救援人员打开货柜车的门时，站在最前面的几位工作人员“被数十具遗体堆在一起、一人压着一人的景象惊呆了”。

这名知情人士说：“离门最近的遗体嘴上有泡沫，身躯处于早期尸僵（rigor mortis）阶段……集装箱的内门一侧遍布带血的手印，他们一定曾经猛拍大门求救。”

众人还发现遇难者衣衫单薄，有人甚至全身赤裸。

由于死者身上的证件很少，暂未确认他们的身份，警方已将部分尸体送往检验。有指涉事冻柜密不透风，而且温度可低至零下25摄氏度，因此遇难者很有可能是冻死或窒息而亡。

英国货柜人蛇39死惨案轰动全球，有越南人权组织周六声称有20名死者是越南籍，越南驻英国大使馆已介入事件。

起初，英国警方咬定死者全为中国籍，但之后接连有约20个越南家庭声称有家人偷渡到英国后失踪，近日更突然收到蛇头退款。据报道，其中一户家庭甚至收到来自英国的电话，有不明人士告知亲人已死。

有消息指，这些受害者可能持用伪造的中国护照。另有越南失踪者的亲人表示，知道有逾100人是经三辆货柜车偷渡赴英国，但最后仅两辆偷渡成功。

虽然警方还未确认死者身份，但怀疑亲人已死的越南家庭已开始为亲人设立牌位上香，越南一间天主教堂也举行集会哀悼死者。

英国发生冷冻货柜人蛇39死惨案后，25岁货柜车司机罗宾逊周六被警方控以39项误杀及串谋贩卖人口罪名，将于周一在埃塞克斯郡切姆斯福德法院正式提堂。

此案另有三男一女被捕，其中一名20多岁来自北爱尔兰男子，周六在都柏林港口被爱尔兰警方拘捕。

据英国媒体报道，惨案的幕后主脑可是来自中国福建、有“偷渡皇后”之称的“萍姐”所创办的人口贩卖集团。

郑翠萍被控一手打造世界最精密的人口贩运组织、单是偷渡美国就达20万人，并因此被判刑35年。虽然她已于2014年死于美国得克萨斯州的狱中，但她的人蛇集团仍旧运作自如，还与时俱进，使用微信等社交媒体应用程式招揽偷渡客。不过，该组织目前由谁领导尚未得知。