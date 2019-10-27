阿里拍卖今年天猫双11期间首次让网民买房

阿里巴巴旗下阿里拍卖披露，今年天猫双11期间，将有超10000中国套特价房源参与促销，其中部分覆盖多地热门学区房、地铁房和景区房等，这也是天猫双11首次可买房。

据中国《证券时报》旗下新媒体的券商中国今天（27日）报道，首批特价学区房10月25日已经上线，消费者可以开始选购、交保证金，10月29日将集中开卖。

阿里拍卖今年9月份曾挂出一套“1元起拍”的杭州学区房，面积80多平米，当时吸引了10万名围观群众。经过239次的加价和142次的延迟成交，最终以609.5万元（人民币，下同，117.5万新元）的价格卖出，比实际的挂牌价格640万元，低了整整30.5万元。

与在淘宝购买其他商品相比，通过阿里拍卖购买特价房流程要稍微复杂一些：交保证金、出价竞拍，竞拍成功之后才付款发货。

阿里拍卖说：“以双 11 当天的拍卖活动举例，会从 11 月 10 号早上 10 点钟开始，11 月 11 号的早上 10 点钟结束，如果到时还有人在竞价，会延迟到没有人再继续出价为止。”

报道称，热门学区房的起拍价大多低于市场均价10%至30%，也有低于市场价格35%，甚至42%的案例。阿里拍卖说，房子都是正常按照评估价去拍的，至于最后的成交价，就要看房子的热度。

尽管这一波房源刚刚上线，拍卖标的杭州市上城区复兴南苑9幢2单元203室已经吸引了上万人围观，而杭州市上城区一套起拍价低于市场价四成的学区房也已吸引了超4000人围观。

报道也称，阿里这些特价房实际来源是阿里拍卖的法拍房。法拍房是被法院强制执行拍卖的房屋。当债务人（业主）无力履行按揭合约或无法清偿债务时，而被债权人经由各种司法程序向法院申请强制执行，将债务人名下房屋拍卖，以拍卖所得价金满足债权。

线下拍卖时期，司法拍卖主要以委托拍卖行拍卖为主，由拍卖行进行推广，但由于信息局限性等原因，大家对拍卖，甚至法拍了解甚浅，且委托拍卖，意向竞买人需去拍卖行签署委托拍卖协议，成交后需支付拍卖佣金等导致参与度低，成交率低。

报道称，如今已是线上拍卖的成熟期：首先拍卖平台是免费的，最高院指定拍卖平台包括淘宝网、京东网、人民诉讼资产网、中国拍卖协会、公拍网等等。今年6月新增北京产权交易所及工商融e购两家平台。其次网络拍卖实行初期，全国各地均出现司法辅助公司协助法院开展网络司法拍卖工作，承揽执行工作中大量繁琐的事务性工作，法官得以从繁重的事务工作中抽身开来，专注于案件本身。