博士生放玩偶影响奖学金评定？ 内蒙古大学：没受到处分

中国内蒙古大学传出一名女博士生因床上放玩偶被通报批评，影响奖学金评定。校方昨天（26日）对此澄清，因玩偶体积过大、摆放不整齐，这名博士生收到口头提醒，并没有受到任何处分。

综合澎湃新闻和《内蒙古晨报》报道，有消息称，内蒙古大学化学化工学院最近在学院微信群里通报博士生宿舍女生床上有布偶等情况，并称逾期不整改取消评选奖学金资格。网传的一张宿舍通报具体情况表显示，一名女生因床上有布偶上榜。

有学生认为，奖学金应该是对学生学习成绩和综合表现的一种肯定和奖励，如果因为床上摆放了布偶就影响奖学金的评选，这样的做法很难让学生们接受。

内蒙古大学化学化工学院党总支副书记温海鹏对此说，女生床上摆放布偶被通报，缘于其布偶不但体积偏大且未摆放整齐，影响了宿舍的整体环境。根据化学化工学院相关管理规定，如果学生宿舍在检查中因卫生或物品摆放整齐程度不达标被通报三次，学生奖学金评选资格就会受到影响。

内蒙古大学昨天下午在官方微博回应时说，该校化学化工学院是教育部首批三全育人试点学院，各环节的试点工作正在推进中。

校方说，学院通过加强日常管理维护良好的公寓环境，是同学们的共同心愿，也得到了绝大多数同学的理解支持，在充分发挥学生自我管理的积极性，妥善处理集体管理与个性需求的关系，更好地尊重保护学生合法权益等方面，有待进一步优化完善。

校方也说到，博士生作为在校生，应该和所有同学一样平等遵守学校规则，学校支持开展富有特色的宿舍文化建设，尊重同学的个性化需求。

内蒙古大学相关工作人员昨天也说，在该校宿舍环境卫生检查过程中，该女生宿舍较乱，检查人员予以记录，由辅导员向这名博士生反馈。

对于有网友担忧此事会给涉事女生带来麻烦，该工作人员说，当事女生不会受到任何影响，并称“今年评奖学金，前两天该女生已经评上了”。