40余人炒鞋被骗600多万人民币 江苏男子被捕

中国江苏一名男子明知没有充足货源，仍通过微信等网络平台发布虚假信息，虚构经营能力，让顾客全款购买类似期货的“期鞋”进行诈骗。干案的殷姓嫌犯已被刑事拘留，受害者达40多人，涉案金额超600万元（人民币，下同，115万新元）。

据中国《新京报》今天（27日）报道，江苏省镇江市公安局丹徒分局民警介绍，九名年轻人今年8月报案称，在网上购买期鞋时遭遇诈骗。几个人均在今年不同时段从男子殷某手中购买了期鞋。到约定日期后，殷某没有交货也不愿退款并很快失联。

在这九人中，单人涉案金额从两三万元到100余万元不等。民警侦查发现，受害者微信维权群中现有40余人，这群年轻人中的大多数是炒鞋客。

民警将殷某抓获归案后，殷某交代，2018年年底，他开始在鞋圈活跃，一开始卖的是现货，后来看到别人都卖期鞋，发觉能赚钱，便也开始卖。

殷某今年3月起收到了几百万元的期鞋订单。但他将钱用于购买奢侈品，出入酒吧挥霍，他还长期租用两三辆豪车，其中有一辆是劳斯莱斯，月租金12至15万元。由于没有稳定货源，后期没能收鞋，殷某只能把现在客户给的钱少部分赔给之前客户。今年8月，他发展客户的钱已远远不够赔付之前客户。

办案民警披露，除了挥霍资金，殷某还找人制作虚假存款截图、视频，显示自己有1亿元以上的存款，在没有供货能力和没有钱赔付的前提下，继续发布期鞋信息吸引买家。民警称，此行为已涉嫌诈骗。目前，殷某被丹徒分局依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。