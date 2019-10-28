民调：蔡英文支持度仍领先韩国瑜12百分点

台湾最新民调发现，蓝绿对决中，总统蔡英文和国民党提名的总统候选人韩国瑜的支持度都比起上个月减少三个百分点，42%挺蔡，30%成拥韩，双方维持12个百分点的差距。

这份由台湾《联合报》今天（28日）公布的民调在本月24日至26日晚间展开。在9月下旬展开的上一次选情调查中，蔡英文以45%的支持度领先韩国瑜的33%。

报道称，韩蔡两人支持度下滑，主要是观望的选民变多了。对韩蔡两人都不支持或支持其他人的比率维持12%，未决定比率则由10%上升到16%，合计有28%选民目前支持意向未定。

从政党倾向来看，蔡英文获得91%民进党支持者力挺，韩国瑜获得73%国民党支持者拥护，蔡巩固政党基本盘的表现明显优于韩。至于中立选民中，蔡虽以39%支持度超前韩的18%，但挺蔡者较9月下旬减少四个百分点，拥韩者则上升二个百分点。

从胜选声势来看，选民仍多看好蔡英文的赢面较大。不过，认为蔡可望顺利连任的比率由9月底的53%降至47%，觉得韩国瑜有胜选机会者也从28%下滑至23%，无法判断谁能胜出的比率则由20%上升到29%。

不过，被问及蔡韩两人中，谁比较了解民众心声时，选民评价逆转，39%认为韩较能体察民间疾苦，28%肯定蔡更了解民众需求。交叉分析显示，蓝绿对决中挺蔡的支持者，只有六成认为蔡较了解老百姓的心声，是蔡高支持率背后的隐忧。