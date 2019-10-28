继有道IPO后 网易拟旗下云音乐子公司上市

中国的有道在纽约首日上市交易中大幅下跌，但其母公司毫不担心：其长期计划是让旗下另一家子公司上市，即受欢迎的网易云音乐。

据彭博社报道，网易首席执行官丁磊上周五（25日）在接受采访时称，该公司最终将剥离上述流媒体音乐服务，让其成为一家独立的上市公司。

丁磊说：“我们计划让我们旗下的诸多业务作为独立的公司运营，其中包括云音乐。”

母公司网易的首席执行官丁磊没有透露音乐流媒体子公司IPO的时间表，但他称，当这家子公司的管理层成熟并且业务在市场上处于领先地位时，该公司将会采取行动。

市值约为14亿美元（19.09亿新币）的姊妹公司有道选择跟随母公司网易的脚步在美国上市。

有道上周五在纽约证交所首日上市交易中大跌，收盘价为12.50美元，较其17美元的发行价下跌超过26%。

网易于2000年在纳斯达克上市。数十年来，市值达360亿美元的网易在中国的互联网领域一直紧跟着腾讯等企业。

网易旗下的音乐子公司于2013年推出，在与领头羊腾讯音乐的竞争中排名第二。该公司一直在努力应对不断上涨的内容成本，因其不得不从腾讯音乐那里获得大部分歌曲的转授权。腾讯音乐与全球最大诸家唱片公司签订了独家许可协议。

去年，腾讯音乐通过美国IPO筹集了11亿美元，而网易旗下的音乐平台则从百度、General Atlantic和其他投资者手中获得了超过六亿美元融资。今年，网易云音乐又从阿里巴巴和云峰那里筹集了七亿美元。腾讯音乐自其12月IPO以来已上涨了约8%。

在美上市中资公司首日交易中下跌的并非只有有道一家。平均来看，2019年在美上市的中资公司股票较发行价下跌约13%。