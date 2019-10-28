港理大校长拒与毕业典礼上戴口罩学生握手

香港理工大学校长滕锦光在理大27日的哲学博士毕业典礼上，拒绝和一名戴口罩的学生握手，并示意学生下台，学生鞠躬后离开。

据《明报》报道，一名女毕业生戴黑色口罩上台，她走向滕锦光并伸手想与滕锦光握手，但滕锦光未有伸手，及用手势示意她下台，学生之后鞠躬再离开。

另一名女毕业生戴外科口罩排队等候上台时，有工作人员曾上前与她倾谈，该学生继续戴口罩上台，走向滕锦光时向他鞠躬，滕锦光亦未有与该学生握手。

滕锦光在典礼致辞时，提到当前香港社会产生严重分歧，令人担忧。他恳请各方加强沟通，使暴力在香港消失，让社会尽快走出困局，回复原来秩序。

他又说，希望能秉持大学教育理念，以尊重和理性态度表达意见，拥抱多元文化，容纳不同观点，履行自己责任之余，还要尊重他人的权利。

典礼后不设传媒访问，理大之后回覆查询表示，昨日毕业礼彩排时已与毕业生讲解有关安排，基于毕业礼是庄严而隆重的场合，校方期望所有毕业生尊重典礼，在台上不应戴上口罩。

其中一名戴口罩上台的学生称自己生病，亦提到近来学生用不同方式表诉诉求，但校长没有回应学生。学生家长希望校方交代校长未有握手原因。

理大学生会署理会长胡国泓认为，滕锦光作为校长应聆听学生声音，但滕锦光不愿意接受，他拒绝握手是不尊重学生，亦不尊重自己。

胡国泓表示，滕锦光自上任以来，没有正面面对学生及回应诉求，质疑他是否适合任校长一职；学生会鼓励同学于毕业礼用自己方法表达意见。

理大这周会继续办毕业礼，有学生已发起于周三（30日）当日蒙面毕业快闪，反对香港政府引用紧急法等。

滕锦光今年7月上任理大校长一职，这次是他首次以校长身分出席理大毕业礼。

滕锦光是结构工程专家，他1994年起在理大任职，2005年起成为结构工程讲座教授，2006至2010年出任协理副校长。去年4月，他于深圳南方科技大学出任副校长兼研究生院院长。