医院否认林俊杰所用针头被出售：擅发朋友圈员工已停职

网传知名歌手林俊杰就医信息被泄露，使用过的吊水针头和注水包疑被医护人员出售给粉丝。涉事医院28日凌晨回应：林俊杰所用医疗用品并未流失，系工作人员拍摄相关照片，被他人转载利用，目前涉事工作人员已停职。

据《北京日报 》报道，10月27日晚9时许，林俊杰官方歌迷会@林俊杰国际歌友会 发微博称，27日上午，林俊杰在结束镇江演唱会后因身体不适，前往镇江第一人民医院就诊。随后歌迷会收到部分截图，显示疑似有个别医护人员违反职业操守和规定，擅自公布了患者（林俊杰）的就医信息。

部分截图还显示，林俊杰使用过的医疗垃圾疑似未按规定处理，被贩卖后落入他人手中。林俊杰官方歌迷会吁在未查明事件真相前“不造谣、不传谣”。

镇江市第一人民医院10月28日0时在官方微博上发表《关于林俊杰先生就医后相关情况的说明》。

《说明》指出，事件起因系医院工作人员追星，在林俊杰离开后拍摄相关视频照片并发至朋友圈，被他人转载利用，称售卖林俊杰先生所用医疗用品。

医院严格按照医疗废弃物的处置规定处置医疗废弃物，经核查无医疗废弃物流失。

医院对涉事的相关工作人员已先行停职，后续视情节严肃处理，并将进一步在全院加强职业规范教育，避免类似情况的发生。

《北京日报》注意到，医院相关工作人员在微信群聊中泄露林俊杰就医信息、拍摄其使用过的医疗用品并发朋友圈的行为，涉嫌违反《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国执业医师法》中的规定：医疗机构及其医务人员应当对患者的隐私保密。