出席日本天皇即位庆典 王岐山首次穿新“中式服装”

有媒体注意到，中国国家主席习近平特使、国家副主席王岐山赴东京出席于10月22日举行的德仁天皇即位庆典时，穿了一件“中国风”十足的“中式服装”。

《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”注意到，《新闻联播》的画面中，王岐山穿的这件衣服“中国风”十足，颇像传统的中式立领对襟短衫，不过不是常见的对襟排扣设计，前襟只有领口有一粒盘扣。

虽然中国领导人也曾在正式场合穿过中山装和“中式服装”，不过王岐山的衣服则明显有别于之前出现的中式服装。

他身着“中式服装”除了出席德仁天皇的即位庆典，还出席了当天晚上的庆祝宴会“飨宴之仪”。其后在与日本首相安倍晋三等会见时，王岐山则换回了西装。

在进入即位庆典举行地的时候，出现在王岐山身后的驻日大使孔铉佑也是身着“中式服装”。

这样的着装在王岐山就任国家副主席之后的历次外访中还是第一次出现。

中国前驻伊朗、阿联酋、荷兰大使华黎明曾告诉过政知圈，新中国成立后，在国宴和递交国书等外交场合，中国国家元首或使节一般不穿燕尾服，而以中山装代替，女士则穿旗袍。

近几年，有别于传统中山装的“中式服装”频频出现在正式外交场合。

中国国家主席习近平2014年3月应荷兰王国国王威廉亚历山大（Willem-Alexander）邀请对荷兰进行国事访问，他和夫人彭丽媛身着中式服装，出席了威廉亚历山大国王举行的盛大国宴。

这是习近平首次穿中式服装出席正式外交场合。这身中式服装，对中山装的关键部位进行了改良，保留了中式服装的传统。

2018年11月28日，在西班牙进行国事访问的中国国家主席习近平出席西班牙国王费利佩六世在马德里王宫举行的隆重欢迎宴会。

习近平主席和夫人彭丽媛都身着中式礼服，陪同参加晚宴的丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等中方官员也都清一色地身着中式服装。

不过王岐山的衣服则明显有别于之前出现的中式服装。

中国外交部礼宾司前代司长鲁培新解释过，中国领导人服装的穿法外交部礼宾司没有做过硬性规定，是由领导人自己决定的。礼宾司提前会把出席场合的要求、特点和内容与领导人通气，由领导人自己决定穿什么样的衣服。