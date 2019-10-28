大连中远海运获美临时豁免后 至少三艘油轮驶往亚洲

数据和船运消息人士称，至少三艘装载美国船货的油轮在驶往亚洲途中。

据路透社报道，路孚特数据显示，这三艘油轮已在这个时间前后从美国墨西哥湾开航，驶往目的地亚洲，之前在美国实施制裁后在该地区等待了数周。中国远洋运输子公司旗下的这三艘油轮装有数百万桶石油。

船运业消息人士称，华盛顿已开始对10月15日左右完成装运的油轮给予临时豁免。

美国在9月25日宣布制裁中国油轮企业，其中包括中国国企中国远洋运输(集团)总公司(COSCO)旗下的大连中远海运油品运输有限公司(COSCO Shipping Tankers (Dalian))，这是自从美国打击伊朗石油出口以来，美国政府所采取的最严厉制裁举措之一。

美国财政部周四（24日）通告，允许“维持或终止”与大连中远海运油品运输有限公司的交易往来，包括卸载非伊朗原油，这项豁免有效期到12月20日。

一位航运业消息人士称，装载石油的船舶之前对待卸货已经更加从容，并称美国财政部周四的通告只是把大家已经知道的正式化。

该消息人士称，“特朗普政府这些制裁措施的措辞让你永远无法感到安全。我认为这是故意的。”

咨询公司Evercore ISI分析师查佩尔（Jonathan Chappell）称，美国财政部的通告“充斥着法律术语，因此难以充分理解，导致其内容可能被误读。”

查佩尔在周四的一份报告中称，“似乎豁免的目的是为了允许已经在途的船舶或交易在12月20日之前完成...但不会结束当前制裁措施或给予豁免。”