黄奇帆：中国央行或为世界首推数字货币的央行

中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆28日在首届外滩金融峰会上称，中国人民银行对于数字货币的研究已经有五六年，他认为已趋于成熟。中国央行很可能是全球第一个推出数字货币的央行。

据腾讯新闻报道，黄奇帆介绍，中国央行推出的数字货币是基于区块链技术做出的全新加密电子货币体系，将采用双层运营体系，即人民银行先把DCEP（Central Bank Digital Currency，央行数字货币）兑换给银行或者是其他金融机构，再由这些机构兑换给公众。

黄奇帆介绍，DCEP的意义在于它不是现有货币的数字化，而是M0的替代。它使得交易环节对账户依赖程度大为降低，有利于人民币的流通和国际化。同时DCEP可以实现货币创造、记账、流动等数据的实时采集，为货币的投放、货币政策的制定与实施提供有益的参考。

对货币政策来说，穆长春称，双层运营体系不会改变流通中货币债权债务关系，为保证央行数字货币不超发，商业机构向央行全额、100%缴纳准备金，央行的数字货币依然是中央银行负债，由中央银行信用担保，具有无限法偿性。

另外，双层运营体系不会改变现有货币投放体系和二元账户结构，不会对商业银行存款货币形成竞争。由于不影响现有货币政策传导机制，也不会强化压力环境下的顺周期效应，由此不会对实体经济产生负面影响。

他还介绍，采取双层体系发放兑换央行法定数字货币，也有利于抑制公众对于加密资产的需求，巩固我国货币主权。

黄奇帆强调，央行数字货币一定要坚持中心化的管理模式，因为央行数字货币仍然是中央银行对社会公众的负债，债权债务关系并没有改变。因此，仍然要保证央行在投放过程中的中心地位。第二，为保证并加强央行的宏观审慎和货币调控职能，需要继续坚持中心化的管理模式。