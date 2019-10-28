民调：蔡英文声望创近三年来新高

台湾民意基金会今天（28日）公布最新民调，台湾总统蔡英文声望达48.3％，创下近三年来的新高，肯定她领导的社会力量已明显超过不肯定的社会力量。民调显示，支持她声望向上拉抬的主要驱动力是来自20至34岁的年轻族群。

据《中时电子报》报道，台湾民意基金会今天上午在台湾大学校友会馆，举行10月全台性民调发表会，由台湾民意基金会董事长游盈隆主持主讲

在蔡英文的声望部分，游盈隆介绍，民调询问：“蔡英文自2016年5月20日上任到现在，已三年又五个月；整体来讲，您赞同或不赞同她处理重大事情的方式，包括重要人事安排与政策？”

结果显示：13.8％非常赞同，34.5％还算赞同，23.4％不太赞同，19.4％一点也不赞同，8.9％没意见、不知道或拒答。

游盈隆分析，换句话说，最新民意显示，20岁以上的台湾人当中，有48%的人基本上赞同蔡英文处理重大事情的方式，43%的人不赞同。这项发现显示蔡英文目前已再度摆脱新的执政困境，获得相对多数人民的肯定与支持。

和两个月前相比，可以发现，赞同蔡英文处理重要事件方式的人上升3.2%，而不赞同的人下降2.4%，这一来一往，使得8月原本赞同的人和不赞同的人比例旗鼓相当。

游盈隆说，现在翻转成赞同的人比不赞同的人多5%。这项翻转发生在2020台湾大选前两个多月，意义非凡。

游盈隆进一步分析，蔡英文过去两个月声望向上拉抬3%，主要驱动力是来自20至34岁这一年轻族群。特别是25至34岁这一年龄层赞同蔡英文处理重要事件方式的人两个月内暴增18%。

整体而言，35岁以下年轻选民中挺蔡英文的人目前高达66%。游盈隆说“这是前所未有的现象”；同样值得注意的是，35至65岁中壮选民中有明显过半数以上的人对蔡英文处理重要事件的方式不以为然，“这就形成一个清楚的世代差异，如果不是对立的话。”