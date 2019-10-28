5G商用在即 中国三大运营商营收持续下降

中国电信28日上午发布了2019年前三季度的业绩情况。

据《新京报》报道，中国电信的财报显示，公司前三季度经营收入为人民币2828亿元（人民币，下同，545.63亿新币），比去年同期下降0.8%。公司股东应占利润约为184亿元，比去年同期下降3.4%。

此前中国移动发布的前三季度财报显示，在营收微跌的同时，利润出现跌幅近14%的滑坡。中国移动前三季度运营收入为5667亿元，比上年同期下降0.2%。

中国联通在10月21日发布的2019年前三季度财报显示，虽然净利润大涨24.38%，但总利润只有3.16亿元，前三季度总收入2171亿元，也同比下跌1.18%。

中国三大运营商即将在11月1日正式开启5G商用。由于4G红利的消退以及提速降费等政策的影响，三大运营商在2019年的营收状况，尤其是移动流量等服务收入不容乐观。

5G投资也将给三大运营商带来不小的成本压力。

据三大运营商今年8月发布的半年报显示，2019年5G上的资本开支合计将达到410亿元。其中，中国移动对5G投资将达到240亿元，而中国联通和中国电信2019年的5G投资预算则分别为80亿元和90亿元。

成本压力之下，中国联通与中国电信开展了5G网络的共建共享。中国电信在前三季度财报中表示，借助共建共享，“相信将有助于高效建设5G网络，降低网络建设和运维成本，提升网络效益和资产运营效率，快速形成5G服务能力，增强网络质量和业务体验，实现互利共赢”。