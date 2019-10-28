中美经济学家联合呼吁两国停止贸易战“另谋出路”

来自美国和中国的一批著名经济学家呼吁这世界两大经济体放弃贸易战，并约定一条新的今后道路、让两国都拥有更大的空间去兼顾实施自己的国内经济政策和反击损害它们的政策。

综合《南华早报》和彭博社报道，37位著名经济学家周日（27日）在中国发布联合声明，哀叹贸易冲突沦落为一场“非此即彼”的辩论，只浮现出两个解决方案：要么中国全面实施经济改革、使得经济模式趋同，要么就“脱钩”。他们认为这会严重破坏经济。

这份联合声明由纽约大学法学教授雷曼（Jeffrey Lehman）、哈佛大学经济学家罗德里克（Dani Rodrik）和北京大学国家发展学院院长姚洋（Yang Yao）带领，声明的其他签署者包括斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）、斯宾塞（Michael Spence）等五位诺贝尔奖得主、世界银行前首席经济学家林毅夫（Justin Yifu Lin）和巴苏（Kaushik Basu）等37位经济学家。

他们提倡一个未来贸易关系的更合理框架，让中国有空间去实施常常成为美国批评对象的产业政策，同时也给予美国在中国政策损害其利益的情况下、用针对性关税予以回应的空间。

声明中写道，“我们认为这种做法会保存两个经济体间贸易的大部分果实，而不用假设经济模型趋同。”他们声称，这也将符合当前的多边体系，尽管它将扩大美国和中国在当前的世界贸易组织(WTO)规则下的权利。