受自由行禁令冲击 9月陆客赴台同比降近一半

中国大陆限缩“自由行”的效果逐渐扩大，大陆观光客赴台人数在9月份同比下降近一半。

综合台湾经济日报和彭博社报道，台湾交通部观光局25日公布今年9月赴台旅客人数。9月赴台的大大陆游客仅11.6万人，较去年同期衰退46.8%，同时导致9月份赴台旅客总数较去年同期减少5.3%至79.4万人次。今年以来截至9月底，赴台旅客累计达879万人，仍较上年同期增长10.4%。

根据彭博计算，若要刷新去年1106万旅客的纪录高点，意味第四季平均每月至少要有75.7万人次赴台。

中国官方在7月底宣布自8月1日起暂停47个城市的居民赴台自由行申请，新措施实施首月份，大陆游客人数仅小幅下滑至28.3万人次，这或许因为部分旅客已经在8月以前就申请赴台，不过9月的衰退则明显让人感受到禁令的效果。

受到SARS（严重急性呼吸道症候群）疫情的影响，2003年赴台旅客衰退24.5%至225万人次。若禁令持续发酵，台湾今年全年赴台旅客总数欲突破去年的纪录高点恐有难度；一旦自高峰转跌，将创2003年SARS疫情以来的首度全年衰退。

台湾将于明年1月举行大选，对中国大陆立场强硬的台湾总统蔡英文将寻求连任。她在2016年当选时，中国官方也对大陆游客赴台有些限缩措施。