中国国债跌势加剧 收益率创出六个月最大涨幅

中国国债下跌势头正在日渐加剧。

据彭博社报道，中国国债周一（28日）加速下挫，推动基准10年期国债收益率创出了4月以来的最大涨幅。14天相对强弱指标表明，抛售势头已经达到2017年末以来的最强水平。

中国10年期国债收益率28日12时45分上涨五个基点，报3.29%。自9月初触及三年低点以来，该收益率迄今已累计上涨28个基点，致使10年期中国国债已跻身亚洲表现最差债券行列。人民币12个月利率掉期升至2.82%的5月份以来最高水平，表明交易员们已经料想流动性会收紧。

随着交易员们对中美两国下月签署部分贸易协议的前景日益感到乐观，风险人气现已回归市场。与此同时，鉴于中国9月份通胀上行势头快于预期，大力放松货币政策的市场预期已经大大降温。中国央行自上周以来一直没有如市场观察人士所料使用定向工具向市场注入一年期流动性，由此进一步给放松希望泼了冷水。

彭博行业研究亚洲货币及利率策略师赵志轩认为，“国债跌势可能会一直持续到11月美中贸易协议签署。”

他还称，收益率接近3.4%时，10年期国债便会开始具有吸引力。他还预计到年底时，该收益率会降至3.2%至3.3%的水平。

赵志轩认为，“眼下市场的风险人气难以持久。现在说中美贸易战会有皆大欢喜的结果为时尚早。”