美国海岸警卫队进入黄海 中国万吨海警船近距离监视

近期美国海岸警卫队传奇级国土安全舰“斯特拉顿”号（USCGC STRATTON , 舷号WMSL752）一直在黄海和南中国海海域活动。

美国国防视觉信息分发服务（Defense Visual Information Distribution Service，DVIDS）官网刊出一张美国海岸警卫队10月6日拍摄的照片。照片中，一艘“斯特拉顿”号派遣的巡逻快艇在黄海作业，后面是中国的海警船。

美国一艘巡逻快艇不远处是舷号2901的中国万吨级海警船。（美国海岸警卫队）

DVIS官网写道，“斯特拉顿”号正在执行联合国安全理事会的一项巡逻任务，此次巡逻是为了打击朝鲜的海上制裁逃避活动（ maritime sanctions evasion activity）。

The Maritime Executive25日的报道称，美国海岸警卫队正在对西太平洋执行制裁任务，其中包括由美国海军第七舰队监督的敏感职责。美国海岸警卫队的巡逻舰巴索夫号（Bertholf）今年3月也执行了类似的任务。

“斯特拉顿”号最近在黄海进行了为期一周的巡逻。

“斯特拉顿”号指挥官利特上尉（Capt. Bob Little）介绍，斯特拉顿的所有行动都依照国际法，美国军队将在国际法允许的范围内飞行，航行和操作。他说道，像在全球其他地方，在南中国海和东海也是一样。

在黄海巡逻后，“斯特拉顿”号前往菲律宾巴拉望岛（Palawan）的公主港（Puerto Princesa），该岛距离有争议的南沙群岛最近。

另据环球网介绍，美国海岸警卫队的照片中的这艘海警船是舷号为2901的中国万吨级海警船。

舷号2901的海警船是目前中国海警装备的最大执法船，也是中国第一艘排水量突破一万吨的海警船，于2015年年底交付。

相比之下，美国海岸警卫队的“斯特拉顿”号的排水量只有4500吨，还不到2901船的一半。

环球时报在报道中称，近年来美国海岸警卫队执法船只频繁出现在中国周边。自今年1月起，美海岸警卫队在西太平洋部署了第一艘巡逻舰，“伯索夫”号在3月还首次穿越台湾海峡。

复旦大学海权研究专家杨震介绍，美国海岸警卫队隶属于美国国土安全部，应当在美国领水、专属经济区和公海行使执法职能，但南中国海海域既不是美国近海，也不是无主的公海。美国海岸警卫队千里迢迢跑到南中国海“执法”，实际是以执法船的掩护身份弥补美海军兵力不足，本质上还是对中国海上主权的挑衅和侵犯。

杨震称，这种所谓“柔性干预方式”仍是美国海上霸权行径的翻版，对于这种长臂管辖，中国海洋执法部门需要做好“兵来将挡、水来土掩”的应对准备。