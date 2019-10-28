中联办副主任杨建平对港青发“爱国三问”

中国中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任杨建平发表文章，回顾了其母校南开大学创校校长张伯苓的“爱国三问”。杨建平在文中写道，默颂着张伯苓的“爱国三问”，环顾眼下的香港，他也生出“三问”，想问问香港的青年。

据杨建平在中联办官网28日发表的文章，他回顾了张伯苓著名的“爱国三问”：“你是中国人吗？”“你爱中国吗？”“你愿意中国好吗？”

他回顾道，抗战时日本轰炸南开校园，大批南开学子投笔从戎，奔赴抗日前线。张伯苓的第三个儿子是其中一员，最终捐躯沙场。

杨建平写道，不少香港青年，不知道近代以来中国受列强欺辱的历史，不熟悉新中国成立后翻天覆地的深刻变革，也不了解香港与国家荣辱与共、不可分割的紧密联系。

他认为，这是英国殖民统治的苦果，也是回归后香港教育的严重缺失。

杨建平称其对此深感痛心，也生“三问”，想问问香港的青年朋友。

他的第一问是，“你了解今天的中国吗？”

他写道，港青或许不否认中国的经济成就，但对中国的政治制度嗤之以鼻。

他坦言，如果拿美国式民主做标准，中国恐怕永远不合格，因为中国不搞多党制和三权分立。他解释道，中国也有选举，但更注重协商，协商更能体现民主的真谛。这是中国所特有的。

杨建平认为，一党执政、多党合作、政治协商，的政治制度兼顾公平与效率，能够集中力量办大事，更适合中国的国情和快速发展的需要。“经济很强，政治很糟”是西方社会强加的标签，是难以自圆其说的悖论，却骗了太多的香港人。

杨建平的第二问是，“你能脱离中国吗？”

他写道，只要住在香港，水、电、食物大部分都来自大陆，无论走到哪里，只要拿着特区护照，能够帮忙的还是中国使馆。

杨建平的第三问是，“你看到中国的未来吗？”

他相信中国梦最终会变为现实，但有些人看不到这个前景也不奇怪。因为别人控制着话语权和舆论场。中国被西方指责，是因为走了一条不同于西方的国家治理道路。

他写道，中国并不想输出制度，只是找到了一条适合自己的发展路径，而且要坚定的走下去。在现在的大变局下，其核心是制度的竞争，“而中国真的不惧怕制度竞争”。