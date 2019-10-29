胡海峰陪同中共中央扫黑除恶督导组长在丽水调研

前中国国家主席胡锦涛之子、在浙江担任中共丽水市委书记的胡海峰，上周陪同前来丽水的中共中央扫黑除恶第11督导组组长李智勇一起调研。

据《丽水日报》前天（27日）报道，李智勇本月24日至26日对丽水市扫黑除恶专项斗争和督导整改情况进行“回头看”。他强调，要以此次“回头看”为契机，全面落实全国扫黑除恶专项斗争第二次推进会精神，以更高站位、更宽视野、更大力度打好扫黑除恶攻坚战，不断推动专项斗争向既定目标迈进，推进提升基层组织建设和社会治理现代化水平。

除了胡海峰之外，浙江省委常委、政法委书记王昌荣，以及其他丽水市领导李锋、徐光文分别陪同调研。

中央扫黑除恶第11督导组24日下午也在白云街道召开座谈会。丽水市委、莲都区委在会上汇报了主题教育、基层组织建设和扫黑除恶专项斗争有关工作情况，白云街道及若干行政村党支部书记作了发言。

李智勇在听取汇报后，充分肯定了丽水市在推进扫黑除恶专项斗争、落实问题整改方面取得的成效。他也强调，丽水各级各部门要深入学习领会以习近平为核心的党中央关于扫黑除恶的重要指示精神，牢牢把握专项斗争正确方向。

胡海峰早前在今年6月举行的丽水市扫黑除恶专项斗争领导小组全体（扩大）会议上曾说，要彻底摧毁黑恶势力后台靠山和经济基础。