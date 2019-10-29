林郑不评论被撤换传言 强调一直获中国中央政府支持

香港特首林郑月娥今天（29日）在参加行政会议前接受媒体询问时，拒绝评论关于她被撤换的传言，并强调中国中央政府一直支持特区政府和她本人依法处理近来的事件。

据香港01报道，林郑被问及，对于英国《金融时报》早前报道称，中央有意在明年3月撤换她，这则消息是否属实。

林郑回应时说，一般不会批评揣测性报道，并称近四个月来有不少针对港府和她本人的言论，也留意到中国外交部已透过发言人澄清有关报道是别有用心的传言，强调中央政府一直支持特区政府和她本人依法处理近来事情，四个月前是这个立场，今天也是这个立场。

对于有香港建制派及警员不满曾林郑与勇武派示威者见面，警员批评林郑的不盲撑警员论，林郑回应时说，港府最近展开不同形式与社会的对话，但强调从没有与勇武派人士作深度对话。

林郑说，虽然在对话过程中不会问到对方的立场，但是在会面中从没有人称自己曾作勇武派行为。她也说到，香港四个月来受到严峻考验，治安是回归以来最恶劣，警方不断就和平示威集会批出不反对通知书。不过，示威者现在随意找个借口攻击，将暴力升级。

林郑强调，大部分警员每天当值10多小时，长时间受压，她多次与警队同事会面，深深感受警员要到前线抗暴之外，还要担心家庭成员被起底。有前线同事向林郑说，不怕流汗、流血，但不要让他们流泪，担心其人身安全。

林郑水，必须支持警方止暴，因为警员为香港治安付出极大努力，并要求所有政府部门作出配合，如路政署清路障、食环署要清连侬墙，每个部门都有能力进行止暴制乱，齐心协力阻止暴力。