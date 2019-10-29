摩根大通压力测试预计：香港银行利润明年或降高达45％

摩根大通（JP Morgan）预测，持续数月的抗议活动，经济恶化，以及房地产价格暴跌，可能给香港的银行造成严重的痛苦，并形成终结香港作为客户储蓄“避风港”地位的威胁。

据彭博社29日的报道，摩根大通进行的压力测试预计，包括恒生银行和东亚银行在内的香港本地银行，明年利润可能会下降24％至45％，2021年下降39％至67％。

以Jemmy Huang为首的分析师们在周一的一份报告中告诉客户，那将导致股本回报率和核心资本缓冲大幅下降。

他们将恒生银行的评级从“中性”下调至“减持”，并表示对香港的银行持有“谨慎”观点。

他们写道：“香港的社会动荡已经持续了四个多月，没有丝毫缓和的迹象。”

虽然香港政府已经提出了政策支持计划，包括增加对小企业的贷款和削减银行的资本缓冲，以缓解经济下滑，但是“历史表明，在根本问题解决之前，持续的上涨不会实现”。

分析师们认为，未来六至12个月之内，香港的银行可能不会跑赢基准恒生指数。

住宅价格、零售和办公室租金的下跌，带来抵押贷款和房地产贷款的信贷成本上升的威胁，而潜在的资本外流和货币当局的干预，将损害银行的净息差。 摩根大通称，海外贷款、贸易融资以及对批发和零售部门的贷款，也可能受到影响。

分析师们称，汇丰控股控制之下的恒生银行，因为其更高的负债率和资产组合集中在港元，在同业之中可能受伤最重。

报告指出，鉴于充足的资本实力，即便在压力测试之下仍可以维持股息收益率，中银香港可能会有更佳表现。