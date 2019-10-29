林郑：港府不会高调处理陈同佳事件 香港全年经济或出现负增长

香港特首林郑月娥今天（29日）说，港府不会高调处理陈同佳事件，并称香港今年的全年经济很可能会出现负增长。

据香港01报道，林郑在参加行政会议前接受媒体询问时说，至于陈同佳自首问题，特区政府的角色是按陈同佳的要求，就赴台自首事宜提供协助，而港府不会高调处理，做法并非政治操作。

林郑说，暂时不知道陈同佳何时到台湾，并称据她所知，陈同佳与家人在过去一周收到许多混乱讯息，需研究并厘清后，确保到台湾后会得到公平审讯。

她也说，陈同佳是一个自由的人，完全尊重他有自由意志，特区政府已做适当安排，亦会保障他的安全。

至于早前发表的《施政报告》，林郑月娥说，会非常认真落实报告中提出的措施，并会适时汇报。

林郑也说，报告的经济部分已提到香港将会进入非常严峻的经济状况，当港府公布经济增长第三季数字，会进入技术性衰退，全年有可能做不到经调低后的0%至1%预期增长，并重申经济会情况严峻。

林郑补充，港府会密切关注经济下行情况，不会等待财政预算案才公布纾缓措施，但就会与业界保持密切联系，听到意见后也会作回应。她强调，撑企业保就业是目标，并呼吁立法会跨党派议员以社会福祉为依归，财务委员会等立法会委员会恢复正常运作，批出拨款。

林郑认为，撑企业保就业只是治标工作，治本的工作是遏止暴力，当社会恢复平静时，港府就会加把劲做经济方面工作，而停止暴力是需要全社会支持，恳请社会支持特区政府和警队遏止暴力。

她强调，警队会继续严正执法，追究违法行为，并称暴力冲击让香港无法做到治本局面，并呼吁社会各界不要合理化少数暴徒做的极端暴力行为。