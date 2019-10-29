黄之锋区议会参选提名无效 选举主任解释DQ理据

香港选举主任今天（29日）宣布，众志秘书长黄之锋不获得参选资格，无法参加下个月举行的区议会选举。

黄之锋在面簿上说，他在今早10时45分收到选举主任蔡亮通知任命无效，稍后在下午1时30分金钟公民广场会见传媒做出回应。他也投诉负责政府进行政治筛选和审查， 剥夺他的政治权利 ， 反映选举主任沦为思想警察。

另据香港01报道，黄之锋也是本届区议会选举唯一一名被不获得参选资格的候选人。

选举主任蔡亮解释，虽然黄之锋没在参选表格上指明与众志的政治联系，但是他是众志创党成员，并引述2016年一篇众志网站有刊登、由黄之锋在2016年发布的文章称，众志立场一直都认为香港独立是香港入自决前途的选项，一般人也倾向于相信黄之锋既然担当众志要职，其立场也是如此。

黄之锋在报名后，三度被选举主任查问政治主张。他也首次明确指出，不支持港独为自决选项。

至于黄之锋向选举主任的首次回复，蔡亮认为，黄之锋不但没有摒弃有关纲领，或否定他与有关纲领的联系，反而接着进一步评述他对有关纲领的理解，声称他的看法与周庭相同。

蔡亮也说，在黄之锋第一次及第二次回复中，他没有直接回答是否仍然提倡和支持香港独立作为自决前途的选项，从第二次回复可见，黄之锋看来只是自行评估而认为香港目前缺乏的是以使香港独立成为自决前途选项的民意支持。蔡亮认为，从客观角度和有关背景看，他的答复可理解为独立能否作为香港的选项，取决于香港民意如何，这明显与《基本法》背道而驰。

报道称，黄之锋所属的香港众志早前被指主张民主自决，将港独当作选项。在去年3月的立法会补选中，该党成员周庭就曾因政治联系而被选举裁定提名无效，失去参选资格。

有意在区议会选举中角逐南区海怡西选区的黄之锋，其参选资格早前一直悬而未决，成为最后一名获选举主任就参选资格作出裁定的准候选人。