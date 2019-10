谷歌前首席执行官、五角大楼现任首席技术顾问施密特(Eric Schmidt)认为,美国限制从中国聘请人才及限制与中国共享科技适得其反。

据彭博社报道,施密特周一(28日)在斯坦福大学一个人工智能和伦理活动上说,“我认为中国问题通过以下见解是可以解决的:我们需要接触到他们的顶尖科学家(we need access to their top scientists)。”

施密特并未直接提及美国的政策。但他发表上述言论之际,美国政府正在考虑对关键的技术领域(包括人工智能系统和量子计算)设置出口禁令,一旦如此将使美国企业从中国聘请专家更加困难。

白宫还指责Alphabet旗下的谷歌公司与中国企业和中国政府共享技术。对此,施密特在对中美关系的评论中巧妙地否认了这一点。他说:“我们还受益于共同框架,Tensorflow就是其中之一。” Tensorflow是谷歌的开源免费软件库,用于创建图像识别等AI工具。该公司已在中国积极推广。

施密特说:“现在几乎每个人都在使用它。”

施密特2017年底辞去了Alphabet的董事长职务,但仍是技术顾问和第三大股东。他还主持美国国会和国防部AI咨询委员会。