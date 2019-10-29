港府认同黄之锋提名无效决定

港府今天（29日）在香港众志秘书长黄之锋的区议会选举参选提名无效后说，认同及支持选举主任的提名无效决定。

据香港政府新闻处发布的消息，港府说，鼓吹或推动民主自决与法例要求之声明内拥护《基本法》和保证效忠香港特别行政区的内容相违背，该候选人不可能符合相关选举法律的规定。

港府补充，选举主任的决定旨在让本次区议会选举能在符合《基本法》和其他适用法律下公开、公平、诚实地进行，与部分社会人士指称的政治审查、限制言论自由或剥夺参选权无关。

港府说到，一直尊重及维护香港居民依法享有的权利，包括选举权和被选举权。与此同时，特区政府有责任执行和维护《基本法》，以及确保所有选举均在符合《基本法》和相关选举法律下进行。

港府接着说到，特区的宪制及法律地位十分清晰，民主自决或支持香港独立作为自决前途的选项来处理香港体制等，均不符合香港特别行政区在《基本法》下的宪制及法律地位，也与国家对香港既定的基本方针政策相抵触。

港府也指出，根据《区议会条例》条规，区议会选举的参选人须按照法定的提名程序在提名表格内签署声明，示明会拥护《基本法》和保证效忠香港特别行政区，否则参选人不得获有效提名为候选人。

港府强调，拥护《基本法》是区议会议员的基本法律责任，鼓吹或推动民主自决或以任何形式提议独立的人士不可能拥护《基本法》，因此不可能履行区议会议员的职责。

特区政府知悉，今年区议会一般选举的选举主任已就所有候选人的提名作出决定，特区政府支持选举主任依法就候选人提名是否有效作出决定，选举主任根据相关选举法律有责任和权力作出该些决定。