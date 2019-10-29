网上卖侮辱诋毁英烈贴画 杭州检方提公益诉讼

中国杭州市西湖区检察院28日对一侵害中国革命英烈名誉的行为，向杭州互联网法院提起民事公益诉讼。这是首例向互联网法院提起保护英烈名誉的民事公益诉讼案。

据北京头条客户端报道，在征求烈士董存瑞近亲属的意见后，西湖区检察院28日对涉事的瞿某某提出民事公益诉讼，追究其民事责任。

今年9月，西湖区检察院接到举报，某网络平台上有人销售侮辱、诋毁中国英烈董存瑞、黄继光的贴画。

西湖区检察院调查后发现，该网络平台经营“某某画坊”的瞿某某，涉嫌发布、销售侮辱、诋毁革命先烈的贴画。

平台上显示，在“董存瑞舍身炸碉堡”的画像上配有“连长你骗我！两面都有胶”，在“黄继光舍身堵枪眼”的画像上配有“为了妹子，哥愿意往火坑里跳”等文字。上述贴画分别有六种规格、尺寸，剩余库存数量巨大。

西湖区检察院认为，瞿某某的行为是对英雄烈士的诋毁和亵渎，造成恶劣社会影响。依照《中华人民共和国英雄烈士保护法》第22条和第26条的规定，瞿某某的行为应当认定为侵害英烈名誉的行为，依法应当承担相应的民事责任。

西湖区检察院在刊登诉前公告的同时，征求烈士董存瑞近亲属（黄继光已无近亲属）的意见。烈士近亲属声明不提起民事诉讼，支持检察机关提起民事公益诉讼维护英烈名誉。

西湖区检察院28日向杭州互联网法院提起保护两位英烈名誉的民事公益诉讼案，追究瞿某某的民事责任。