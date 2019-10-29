黄之锋：选举主任曲解政治主张 港府想杀一儆百

香港众志秘书长黄之锋今天（29日）获知参选区议会提名无效后，下午指责选举主任曲解政治主张，质疑港府想杀一儆百。

据香港01报道，黄之锋在金钟公民广场说，选举主任蔡亮解释取消资格的理由，包括没有放弃参选理念，反而详述政治主张，证明选举主任政治审查，担任思想警察。

黄之锋说到，早前的三轮回信已多番强调不曾主动提倡、争取港独做作为前途自决的选项，并称选举主任多番曲解政治主张，唯一说明DQ（取消资格）他是北京的硬命令和政治任务。

黄之锋认为，选举主任多番主观推测，反映DQ是读心术，只为了取消政权不满意者的参选资格。

他还提到，港府意图杀一儆百，但他觉得不会成事，反只会激发更多港人投入抗争。他希望选民全投民主派，也解释为何街头抗争仍然持续。

黄之锋说：“因为在香港，我们不只要争取双普选，更要争取在三选举中有三真普选，无论是特首的小圈子选举、立法会选举的功能组别或区议会选举，现首次出现DQ候选人，都说明高度自治、公平竞争、公务员政治中立，这些我们所相信的核心价值已经名存实亡。”

黄之锋今早在面簿公布，收到选举主任蔡亮提名无效的通知，并谴责港府进行政治筛选和审查，剥夺他的政治权利，反映选举主任沦为思想警察。