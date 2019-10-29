在港警记者会上抗议 涉事记者：记者沦为传声筒

早前在香港警方记者会上抗议的自由工作记者叶家文今天（29日）说，记者在过去数个月的警方记者会上没能发挥应有职能，沦为传声筒。

综合香港《明报》和香港电台报道，叶家文昨天在警方记者会上抗议警方在连串示威中多次粗暴对待传媒，并模仿警员在示威现场用强光照射记者。

叶家文今早在接受港台一个节目上说，与行家有讨论过该抗议行动，不过部分记者可能有包袱而没有参与，而她担任自由记者所以没有承受太大压力。

叶家文也说，她在抗议后被警方赶离现场，不过已清晰地向外界传达讯息。

出席同个节目的香港记者协会执委陈朗升则说，事前知道行家商讨该行动，不过未达成共识，记协也没有参与行动。

昨天的这场记者会因抗议活动一度暂停半小时。陈朗升批评，警方在记者会重开后记者会被骑劫的说法，并称记者的角色本应不该担当新闻主角，但警方连月来阻碍记者采访，记协执委能理解前线记者的不满。

对于港台摄影师在旺角采访冲突期间被警察强行扯下面罩，陈朗升回应时说，该名摄影师当时已穿反光衣并展示记者证，不过警方在没有核实身分和警告下，扯下记者的口罩，是警员个人的情绪宣泄。

陈朗升也说，之前在雨伞运动等大型活动进行期间，警方与记协有就采访安排保持沟通，不过，在这次的反修订《逃犯条例》示威活动中，双方至今已有四个月没有会面，现场记者即使配合警方执法也被驱赶，甚至有警员称现场记者为“黑媒”，警媒关系跌至冰点。