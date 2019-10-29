民进党团将“中共代理人”法案交付委员会一读

台湾立法院民进党党团今天（29日）提变更议程，正式将“中共代理人”相关提案交付委员会完成一读。

据《联合报》报道，台湾立法院民进党党团针对第九届第八会期第七次会议议事日程讨论事项建请变更议程，将中共代理人修法交付委员会一读，变更议程时因为没有出现“中共代理人”等字眼，在场国民党立法委员全无异议，此变更议程甚至没有表决就照民进党党团提议通过。

紧接着，院会处理国民党先前针对中共代理人相关法案的复议案，民进党团则以人数优势否决相关复议案，立法院副院长蔡其昌裁示照原决定通过，让各法案顺利付委。

民进党团干事长管碧玲指出，因为国民党先前对中共代理人修法提出“复议”，因此民进党党团才会提出变更议程，正式将“中共代理人”相关提案交付委员会，接下来排案就交给委员会召委处理。

民进党立委王定宇在面簿称，国民党在上次院会（10月15）最后一刻，利用议事规则“复议”阻扰“中共代理人”相关提案，今天民进党团提变更议程，正式将“中共代理人”相关提案交付委员会完成一读。

王定宇解释，本法影响甚巨，也有多个提案，应该经过讨论、并案处理，会尽全力在本会期完成。

台湾立法院民进党团、时代力量党团此前分别提出“中共代理人”相关修法，但在10月15日受到国民党团及亲民党团提出复议案，致相关法案无法交付委员会。

“中共代理人”相关提案严格规范人民、法人、团体或机构为大陆当局进行危害台湾安全的政治宣传、发表声明、参加大陆所举办的会议。