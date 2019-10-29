台立院三读通过F-16V战机特别采购条例 经费上限2500亿新台币

为使台湾向美军购66架F-16V战机的特别预算有法源依据，台湾立法院会今天（29日）三读通过《新式战机采购特别条例》，规定这次军购所需的经费上限为新台币2500亿元（新台币，下同，111.43亿新币）等六条条文。

据《联合报》报道，台湾立法院院会三读通过《新式战机采购特别条例》，三读后将送台湾总统府公告，预计最快11月8日能邀请行政院长苏贞昌赴院会报告。

《新式战机采购特别条例》条文共计六条，重点条文第四条规定预算来源，明定所需经费上限为2500亿元，以特别预算编列，预算编列不受《预算法》第23条不得充经常支出规定限制。

各党团也提出四项附带决议，国民党团附带决议要求，台湾国防部将这次采购的F-16V相关零组件，在台湾生产并移转关键技术，并在交机后逐步成立F16机队亚洲维修中心。

亲民党团附带决议应落实与美方承商，洽谈相关零组件应在台生产制造与维修，提升台湾航太科技水准。

时代力量党团则附带决议要求，台湾国防部每年应就新式战机采购的特别预算编列财源筹措、各项采购和工业合作项目进度、承接单位的相应准备等，向台湾立法院外交及国防委员会提出专案报告。报告涉及机密部分以机密方式处理。

日前台湾国防部称，已收到66架F-16 V block70战机的“发价书草案”，后续将由台湾空军与美方签署发价书，预计2023年至2026年能获得新机。

今年8月20日，美国政府同意供售66架F-16V block70型战机，这是自1992年台湾获得F-16A/B型战机以来，台湾国防外交重大突破。这起军售是近年规模最大的美国对台军售案。

这次三读的《新式战机采购特别条例》编列特别预算，以期在符合财政纪律法规范及不排挤年度国防预算下，提升台湾军队整体空防战力。