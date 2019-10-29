林俊杰“就医事件”新进展：涉事医院11名人员停职

“林俊杰的吊水针头被出售”的话题10月27日晚受到热议，登上了微博热搜榜。有媒体获悉，涉事医院的11名工作人员被停职。

据《现代快报》报道，涉事的镇江市第一人民医院宣传科工作人员给该媒体记者提供了一份情况说明，说明和医院28日0时的声明内容一致。随后，记者追问对相关工作人员的处理情况，工作人员表示，“对涉及这个事情的11个工作人员都有相应的处理”。

镇江市委网络安全和信息化委员会办公室、宣传部也介入了此事的处理，该媒体28日从镇江市委宣传部获悉，这些工作人员受到的处理是停职半年以上。

据《北京日报 》此前报道，林俊杰官方歌迷会@林俊杰国际歌友会27日晚9时许发微博称，林俊杰27日上午结束镇江演唱会后因身体不适，前往镇江第一人民医院就诊。随后歌迷会收到部分截图，显示疑似有个别医护人员违反职业操守和规定，擅自公布了患者（林俊杰）的就医信息。

部分截图还显示，林俊杰使用过的医疗垃圾疑似未按规定处理，被贩卖后落入他人手中。

镇江市第一人民医院10月28日0时在官方微博上发布声明，称事件起因系医院工作人员追星，在林俊杰离开后拍摄相关视频照片并发至朋友圈，被他人转载利用。但是经核查该医院无医疗废弃物流失。

该医院称，涉事的相关工作人员已先行停职，后续视情节严肃处理。