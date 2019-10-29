彭博：早期指标显示中国经济放缓之势10月仍持续

彭博经济研究对来自金融市场和企业的最早可用指标进行了汇总，显示中国经济连续第六个月降温，贸易、工厂价格、铁矿石和铜的指标均在恶化。

据彭博社29日报道，彭博的PPI通胀跟踪指标显示，工厂价格跌幅大于9月份，为2016年中以来的最低水平。作为下月初发布的中国官方工业生产者出厂价格指数(PPI)的领先指标，这一跟踪指标显示中国PPI不会立即得到改善，从而会伤及企业利润及其偿债能力。

稳健的企稳迹象仍然若隐若现。根据World Economics汇编的数据，尽管销售经理19个月以来最有信心，但市场增长和人员配备等分类指数表明经济活动仍然疲软。不过据渣打称，10月份中小企业的数据确实显示出改善的迹象。

渣打经济学家申岚和丁爽在报告中写道，“‘当前表现’、‘预期’和‘信贷状况’等分类指数上升，在持续的逆周期政策措施下，增加了第四季度经济温和复苏的可能性。”他们认为，“（中国）国内需求略有复苏，大部分与建筑和制造业的强劲表现相关”，不过对外贸易仍然是主要阻力。

中国股市在本月反弹，地产股随着房地产投资增加也强劲回升。铁矿石价格因供应增加而下降。

瑞银经济学家汪涛在近期报告中写道，“关税上升和贸易战的不确定性，可能会继续损害企业盈利和制造业投资”，“我们预计政策支持措施将在2020年加强，但使用的货币宽松措施将会减少。我们预计用于基础设施投资、对中小企业的支持和社会保障网的资金将会增加，另外中国还会进一步进行结构性改革和开放国内市场。”

中美贸易紧张关系虽在9月和10月有所缓和，但由于发生时间太近，不会对贸易产生任何影响。在全球需求放缓和关税战的影响下，中国贸易形势仍继续恶化。韩国出口作为亚洲地区贸易和科技周期的领先指标，10月份前20天便减少将近两成，并连续下降了10个月。