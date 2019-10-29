韩媒：三星委托中国企业生产六千万部手机

全球最大智能手机生产商三星电子（Samsung Electronics）决定，六千万部智能手机不再交由世界各国的分公司工厂生产，而是委托给中国企业生产。对此，向三星电子供应配件的韩国中小企业组织，协成会最近成立了紧急对策小组。

据《朝鲜日报》28日报道，三星决定将每年生产的三亿部智能手机中的20%，即千万部委托中国企业生产，韩国供应商的供货量将大幅减少。

三星与中国企业的合作方式为ODM（原始设计制造商），定价后由中国企业自行进行设计、零部件调配和组装。三星将这种中国产智能手机贴上“三星”品牌销往世界各地。

《朝鲜日报》评论称，这对于一直以来自负拥有世界第一制造竞争力的三星电子而言是史无前例。

《朝鲜日报》认为，这背后的原因是三星为了在中国的低价智能手机攻势中生存下来。在生存这个绝对命题之前，维护“三星制造”的自尊心是奢侈。

这意味着韩国供应商的供货量将大幅减少。向三星供货的一家中小企业代表表示，“这是对我们判处死刑。”另一家中小企业代表称：“向紧急对策小组诉苦，才从最初的7千万部减少到6千万部”，“我们找到承揽三星订单的中国制造商，哀求他们使用我们的配件。”

韩国四大集团，三星电子、现代汽车（Hyundai Motor Company）、SK（SK Corp. ）、LG（LG Electronics）正在进行关乎企业存亡的产业重组。中国从曾经的廉价生产基地跃升成为向市场推出更廉价产品的竞争对手，随着人工智能、电动汽车等制造业模式的变化，他们正面临着稍有不慎就有可能沦为“二流”的危机。

现代汽车拿出了今后将汽车比重降低一半的“猛药处方”，SK集团正在出售部分作为集团根基的化学产业。LG集团也在频繁地出售子公司或者收购其他公司，意图打造“一等基因（DNA）”。

对此，有专家指出：“由四大集团带领数百家中小企业生产成品的‘先端型生态系统’已达到了极限”，“韩国制造业已经站在了生死边缘。”