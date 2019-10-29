李嘉诚基金会动用2亿港元支持香港饮食业

香港李嘉诚基金会今天（29日）宣布，早前承诺捐款10亿元（港元，下同，1.74亿新元）作为为应急钱，为纾缓实时财困，第一期应急钱计划先动用2亿元支持饮食业，合资格的中小型茶室酒家每家可获6万元应急钱，款项预计于11月底前发放。

基金会在网站上说到，香港现正面对前所未有的挑战，为解饱受打撃的中小企燃眉之急，早前宣布捐款10亿元应急钱，而香港饮食业困境每况愈下，较沙斯时更严峻，除整体营业额大跌三成，两个月间约200家茶室酒家结业及遣散员工。

基金会也说，为了让资金尽快送到有需要协助的茶室酒家手上，撑过这艰难时刻，基金会将以最信任的态度，订定最简易的批核过程，只要申请者符合中小企定义，雇用少于50人，持有效商业登记及饮食业牌照便可申请。

基金会接着提到，自10月4日公布支持中小企，并一直与各界，包括政府紧密磋商支持中小企的方案，基金会最终认为以上方法最能直接、简单、快捷地尽一点棉力，纾解业界困难。

李嘉诚基金会指出，此方案更得到业内商会、协会组织支持，茶室酒家可直接到基金会网页提交申请，如申请过程中遇有疑问，可联络商会、协会组织寻求协助。基金会紧接下来将着力协助零售业，现正与零售业界代表积极洽议中。

基金会在最后说到，中小企处于水深火热中，基金会提供援助刻不容缓，如计划安排有未臻完善之处，期盼各界提供意见，使基金会日后可做得更好。