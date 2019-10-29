胡润80后白手起家富豪榜：拼多多创始人黄峥第一

胡润研究院28日发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》，拼多多39岁的创始人黄峥以1350亿元（人民币，下同，260.56亿新币）蝉联80后白手起家首富。

据《长沙晚报》报道，《2019胡润80后白手起家富豪榜》是胡润研究院连续第四次发布此榜单，财富计算的截止日期为2019年8月15日。其中，拼多多39岁黄峥过去一年财富每天涨一个亿，涨了400亿元，以1350亿元蝉联80后白手起家首富，成为首位进入胡润百富榜前十名的白手起家80后。

榜单显示，54位中国80后创业者财富超过20亿元，比去年多四位，总财富5983亿元，平均财富首次突破100亿元，达到111亿元。

今日头条和抖音创始人张一鸣财富增长300亿元，以950亿元卫冕第二；大疆汪滔财富增长4%至470亿元，学而思创始人张邦鑫财富增长22%至440亿元，分别排名第三和第四。

85后上榜创业者共12位，和去年一样，来自区块链行业的最多，有三人。软件服务、区块链和传媒娱乐成为80后成功创业者的主要财富来源，这三大行业占整张榜单四成多；在线游戏减少最多，比去年少了一半。

今年有19位新人上榜，以从事地产和贸易的多弗胡兴荣、美团点评二股东穆荣均、从事投资和区块链服务器中心建设的毛球科技王明鎏为代表。比特大陆33岁的吴忌寒以170亿财富卫冕85后白手起家首富，其次是从事教育装备行业的心里程33岁的彭国远，比特币交易平台OKCoin 34岁的徐明星和做汽车零部件的世纪华通34岁的邵恒。

值得关注的是，两位90后创业者上榜，一位是比特大陆27岁的葛越晟以35亿元财富卫冕90后首富，还有一位是用户运营服务平台兑吧28岁的陈晓亮，财富22亿元。

刚刚成为全球独角兽之都的北京是80后创业者居住地的绝对首选，其次是上海，再次是杭州、广州和深圳，这五大城市占中国九成。高达四成的80后成功创业者来自中国前十名大学。